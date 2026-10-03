3 de octubre de 2026

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Canotaje: comienza el Provincial de Velocidad y Regatas Promocionales en la laguna del Parque Plaza Montero

3 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) Organizado por Canotaje Las Flores y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.) se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre la 2da. fecha del campeonato del que formarán parte más de 250 palistas de Las Flores, La Plata Tandil, Tigre, San Fernando y Olavarría, entre otros. Habrá regatas de K1, K2, K4, C1 y C2, sobre distancias de 200 y 500 metros. La entrada será libre y gratuita y habrá servicio de cantina y parrilla.

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