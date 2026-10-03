Se realiza la 52a. Peregrinación a Luján: emotiva misa para despedir a los caminantes florenses

Una nueva edición de la procesión a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre, tratándose de una de las convocatorias más históricas en la que se estima que más de dos millones de personas participarán bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. En la tarde del viernes, se llevó a cabo una emotiva misa de acción de gracias en el templo parroquial donde el Padre Eduardo Campion bendijo a la delegación florense que partió esta madrugada rumbo a Liniers. El recorrido total es de cerca de 60 kilómetros y se espera que durante todo el trayecto el operativo acompañe a los peregrinos con hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

About The Author