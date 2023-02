Comprometida reunión convocó Policía Comunal por ruidos molestos

Hablamos con el comisario Iván Risso, y la misma fue centralizada en las motos que deambulan por la noches con caños de escapes libres o haciendo cortes eléctricos que generan contra-explosión generando ensordecedor impacto auditivo. La misma se llevó a cabo en Club Avellaneda de Calle Las Heras, frente a Plaza España, epicentro del encuentro motoquero.

“La reunión fue por motos conflictivas que transgreden normas de tránsito y el código penal, a través de un trabajo realizado por la Policía Comunal, en ese lugar propusimos convocar a los vecinos, integrarlos y explicarles qué es lo que se está haciendo para aplicar las políticas de seguridad y lo que refleja el trabajo diario…decía Risso.. ..”Nosotros trabajamos con las diferentes áreas municipales y de la justicia ya que la Fiscalía local y el Juzgado de Faltas. Está en plena vigencia la ordenanza que habla de motos y vehículos que no están en condiciones de circular, hablamos de motos conflictivas, con 130 motos que se han detectado distintas faltas o delitos, un 289% fue el incremento. Es una suba muy grande que obliga a un trabajo conjunto entre todos….” Con respecto a la inminente incorporación de las cámaras inteligentes, dijo: “Las cámaras que detectan patentes excede a lo policial, todo lo que sea tecnológico redunda en beneficio de la comunidad en sí misma, tiene un costo importante…” Por otro lado, agregó: “Por suerte, no contamos con delitos graves, robos calificados, homicidios, si bien los ha habido en algún tiempo, tenemos que apuntar a lo que es ordenar el tránsito que es donde nuestros vecinos se lesionan y a veces con saldos luctuosos. Nos regimos por leyes y trabajamos en base a la ley, falla la conducta ciudadana de cuidarse a uno mismo y ser empático con el vecino, hay un desprecio grande en cuanto a la ley,….no he tenido ninguna bajada de línea para no trabajar sobre cual o tal tema, hay un compromiso muy grande para controlar el tránsito en la ciudad, falta conciencia para que aprendamos a convivir como sociedad, nos piden que ordenemos el tránsito aplicando la ley y sin buscar excusas, hemos detectado delitos y ya no contravenciones, secuestramos por ejemplo una moto que tenía partes robadas de otras motos. Quedarán 15 o 20 personas conflictivas y estamos trabajando sobre eso, los tiempos legales no son a veces los tiempos que se necesitan. Se han incorporado testimonios donde vecinos han aportado sus propias cámaras, más allá del Centro de Monitoreo, cuando se detecta una anomalía, se notifica en el domicilio. Nosotros no corremos a las motitos, sí desde una distancia prudencial para poder identificarlo. Se ajusta a protocolo, se lo identifica y se lo pone a disposición de la justicia..” comentaba en LA RADIO.

ENTREVISTA A IVAN RISSO

