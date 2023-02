Isabel Polo: «También es importante que los niños sepan lo que pasó con el ARA San Juan»

La hermana de uno de los 44 tripulantes del submarino que naufragó en 2017 visitó este lunes nuestra ciudad y mantuvo una charla mano a mano con la 91.5. «Nos asombra que gente que no conocíamos y que nunca vimos nos tengan tan presente», afirmó. Polo contó que «pude conocer la carroza de Corsolandia con el homenaje que le hicieron al ARA San Juan y fue muy especial. De verdad los felicito. Y es ese un poco el mensaje, que los niños también sepan la historia, lo que pasó con el submarino. La joven recordó a su hermano Alejandro. «Mi hermano perdió su vida junto con sus compañeros custodiando nuestras aguas. Yo sé que cuando miro el mar Alejandro está, ellos están. Nos duele no tener un lugar para poder visitarlos, llevarle flores. Pero sé que cuando voy al mar y veo al horizonte, logro conectarme con él». Sobre la causa, Isabel dijo que «seguimos esperando. No tenemos el poder ni el dinero pero sí la voz alta para reclamar. Es más, la Armada no tiene voz ni voto respecto de la justicia. En la causa pasaron muchas cosas, no se convocó ni a Macri ni al ex ministro Aguad para que digan qué fue lo que pasó. A nosotros nos ningunearon, nos pisotearon los derechos; queremos saber lo que pasó, pasaron 5 años. Son heridas que no van a cerrar». Finalmente, Isabel dijo que «recién este año pude meter los pies en el agua, antes no podía hacerlo. Cada uno sobre lleva su duelo como puede. Muchos perdieron padres, hermanos, familias». Luego de la entrevista, Polo fue recibida por el intendente Gelené y por integrantes de las familias florenses Leal y García, quienes diseñaron la carroza que pudo verse en Corsolandia y que también participa de los Corsos Populares.

