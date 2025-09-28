28 de septiembre de 2025

Comunicado de Futurtel

Informamos a nuestros asociados que se produjo un corte en el enlace de Internet y Telefonía de Movistar (ex Telefónica), situación ajena a nuestra cooperativa.

Afectaciones:

➡ Internet:
Estamos derivando el tráfico a otro proveedor, por lo que podría registrarse alguna lentitud en el servicio durante las horas de mayor demanda.

➡ Telefonía: No es posible realizar ni recibir llamadas de/a números que comiencen con 45xxxx, celulares o larga distancia. Si funciona la comunicación entre 44xxxx.

Nuestro equipo continúa gestionando la solución y mantendremos informados a todos los asociados.

✅ Agradecemos la comprensión y paciencia de cada usuario mientras trabajamos para restablecer el servicio con normalidad.

Cooperativa de Electricidad de Las Flores – Futurtel
Tu cooperativa, nuestro compromiso.

