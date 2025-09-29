29 de septiembre de 2025

Así funciona el invento argentino que promete revolucionar el mercado del lúpulo

1 minuto de lectura
3 minutos atrás Fm Alpha

La cerveza artesanal se ha convertido en una de las bebidas más populares en la última década, y con ella creció también la demanda de insumos clave como el lúpulo. Sin embargo, en Argentina la producción local de esta planta solo cubre, en promedio, un 20% del consumo nacional, lo que obliga a importar alrededor del 80% restante. Parte importante de la producción local está concentrada en la región del norte de la Patagonia, microclimas que presentan características climáticas y edáficas únicas para este tipo de desarrollo. Frente a este desafío, investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrollaron un innovador formato de comercialización llamado L100, diseñado especialmente para pequeños productores que buscan insertarse en el mercado cervecero sin necesidad de grandes inversiones.

Fuente: lmneuquén

