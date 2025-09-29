Día del Empleado de Comercio: no habrá atención en supermercados locales

Este lunes 29 de septiembre gran parte de los comercios en todo el país permanecerán cerrados por la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, una jornada de descanso establecida por ley para los trabajadores del sector. Si bien no se trata de un feriado nacional, el alcance de la medida es amplio dentro del rubro mercantil. Por eso, desde grandes cadenas de supermercados hasta negocios de distintos rubros bajarán sus persianas durante toda la jornada. En Las Flores, sucursales de supermercados nacionales y también de origen chino no atenderán al público. En medio del cierre masivo, muchos consumidores se preguntan dónde podrán hacer sus compras habituales o resolver urgencias. La respuesta está en los comercios atendidos por sus propios dueños, que no emplean a trabajadores del gremio mercantil y pueden abrir con normalidad. Se trata de almacenes, kioscos, verdulerías, carnicerías y panaderías de barrio, que en la mayoría de los casos funcionarán sin cambios.

