Deportiva ganó y dejó al puntero sin invicto

Fue 2 a 1 la victoria albiverde sobre Juventud Unida. Fernando Carrera y Luis Urruchua convirtieron los goles del equipo que dirige la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez. Nicolás Patrault, de penal, el gol de “Los Millonarios”.

(Por Flavio Iacomini)

Juventud Deportiva, le puso pimienta y de la buena, al campeonato oficial Clausura de Primera división cuando ayer domingo por la tarde en el estadio ferroviario logró una gran victoria sobre el actual líder del torneo.

Juventud Unida, si bien lo intentó durante gran parte del complemento, no pudo quebrar a un equipo que lo había superado en el primer tiempo y que finalmente le quitó su invicto.

La etapa inicial mostró a un conjunto albiverde con un gran despliegue en mitad de cancha. Sus mediocampistas Jorge Corbetta, Facundo Valdez corrieron, metieron y mayormente ganaron en cada pelota dividida, mientras que la concepción futbolística pasó por los pies de Nicolás Bertini( una de las figuras), Federico Pereyra y Alexis Franco, quienes encontraron en ofensiva a un inspirado Luis Urruchua, que volvía al primer equipo y que dejó su sello a los 41. “Luisito” hizo un doble enganche en el área y convirtió un verdadero golazo al definir de zurda.

Antes, ya Deportiva había golpeado primero cuando a los 10 minutos de iniciado el partido logró su primer gol. Centro muy bien ejecutado con comba por Nicolás Bertini. El rebote en el área y a quemarropa definió el “Pelado” Fernando Carrera, el defensor que acostumbra a menudo a ganar en territorio rival.

El 2 a 0 del primer tiempo obligó al puntero Juventud Unida a tener que salir desde el arranque a buscar el partido.

Rápidamente encontró el gol merced a la definición desde los doce pasos de Nicolás Patraul, que definió a la izquierda de Valentín Odera Boetto, el pibe de 16 años que marchaba invicto en tres partidos consecutivos.

Si bien al joven cuidapalos, se le cortó la racha, esto no impidió que con el correr de los minutos también fuera transformándose en una de las figuras de la victoria del conjunto que dirigen Luciano Borda y Diego Rodríguez.

Juventud Unida creció en su rendimiento y actitud, pero luego el cuerpo técnico albiverde echo mano a los cambios para reforzar la mitad de la cancha aunque sin perder su mirada hacia el arco de enfrente. Se oxigenó un poco más el “Depor” con el ingreso de Alexis Petreigne y Diego Vázquez, pero no se descuidó nunca en defensa para contener las incursiones ofensivas de Wenceslao Rivas y Tomás Osterrieth, delanteros que merodearon varias veces por el arco de Valentín Odera Boetto.

Buen arbitraje de Carlos Servidio, quien estuvo secundado por los líneas Carlos Reig de La Plata y Andres Acosta, en un encuentro de sexta fecha que fue muy atractivo para los espectadores que fueron a ver el juego en el estadio 27 de Abril de los ferroviarios.

El triunfo de “Los loros” lo hizo escalar al tercer lugar con 8 puntos, mientras que Juventud Unida, a pesar de su derrota de ayer domingo, continúa como puntero con 10 unidades.

En la próxima fecha, Deportiva quedará libre, en tanto los albirrojos se cruzarán ante El Taladro.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto, Fernando Carrera, Nicolás Urruchúa, Gonzalo Martel, Facundo Valdéz, Jeremías Cárdenas, Federico Pereyra, Jorge Corbetta, Luis Urruchua, Alexis Franco, Nicolás Bertini. Relevos: Maximiliano Cardarelli, Lautaro Minoli, Franco Gallardo, Alexis Petreigne, Diego Vázquez, Tomás Risso, Agustín Montenegro. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez. P.F: Sofía Levi.

Juventud Unida: Federico Etchelet, Matías Cáceres, Ignacio Maciel, Nicolás Dierick, Emiliano Bertini, Bruno Silva, Tomás Osterrieth, Thiago Kobarynca, Braian Lozano, Nicolás Patrault, Facundo Piazza. Relevos: Manuel Lacoste, Joel Schouten, Estefano Luciani, Wenceslao Rivas, Raúl Maciel. D.T: Adrián Caputo. Ayudantes de Campo; Marcelo Luciani-Santiago Silva.

Arbitro: Carlos Servidío. Líneas: Carlos Reig y Andrés Acosta

