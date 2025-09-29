29 de septiembre de 2025

Exposición Rural 2025: FM Alpha volvió a ganar el primer premio en el rubro medios de comunicación

9 horas atrás Fm Alpha

La madre de las FM locales obtuvo nuevamente este fin de semana el primer lugar en la categoría medios de comunicación por su gran cobertura en vivo y en directo desde el predio ferial. La entrega del diploma tuvo lugar en nuestro estudio móvil con la presencia de Héctor Morales y «Cacho» Fedrigo, integrantes de la Liga de Comercio e Industria local y Roberto Igolnikow por la Sociedad Rural, entre otras autoridades. El premio fue entregado en manos a nuestra vice directora Claudia Loustaunau, quien estuvo acompañado de parte del staff de la 91.5. ¡Felicitaciones!.

