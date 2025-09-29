BM – lunes 29 de septiembre

MÚSICA DE ALTO NIVEL CON MIGUEL VILCA EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR El público que se acercó al Salón Rojo Municipal disfrutó de un magnífico concierto brindado por el músico jujeño Miguel Vilca que, con su charango, quena y siku, compartió folclore argentino de distintas regiones de nuestro país. Vilca, en distintos momentos de su gran actuación, estuvo acompañado también por músicos compositores invitados como Héctor “Chucu” Rodríguez, de Rio Turbio, provincia de Santa Cruz y Yamil Gelené, compositor musical florense que, en la parte final, cantó una hermosa canción de autoría propia. Fernando Calles, creador y conductor del ciclo Folclore para Escuchar, que ya lleva 19 temporadas de importantes producciones artísticas musicales, se mostró agradecido y feliz por la calidad del concierto de Miguel Vilca, que además de tocar en alto nivel, se encargó de explicar las características de sus entonaciones vinculadas a los instrumentos regionales con los que desarrolla su actividad.

El intendente Alberto Gelené y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, estuvieron presentes y disfrutaron del concierto que fue coronado con los aplausos de la concurrencia.

LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES SIGUEN CON TODA LA ENERGÍA Este miércoles 01/10 a las 18hs. llega la Etapa Deportiva 2 con la disciplina Vóley, en el gimnasio del CEF N°6. Una nueva oportunidad para alentar a las y los jóvenes de nuestras escuelas secundarias, compartir en familia y disfrutar de la pasión que sólo generan las Olimpíadas Juveniles Florenses.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

– Ordenanza N° 3661 (Promulgada por Decreto N° 1647 del 18 de septiembre de 2025) por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer la apertura, en Villa Pardo, de la traza de la calle que fuera cedida por “Plano de Mensura y División Número 58-100-53, delimitada POR LOS PUNTOS G´- F´ (419,75 mts. de longitud); F´-F (15 mts. de longitud); F-G (419,759 mts. de longitud) y G-G´(15 mts. de longitud), afectándola al uso público, en la extensión y superficie de 0,629632 hectáreas para “calle proyectada”, indicada en el Plano obrante a fs. 9/10.

– ⁠Ordenanza N° 3662 (Promulgada por Decreto N° 1646 del 18 de septiembre de 2025) por la cual se establece un beneficio económico denominado “Becas Universitarias para Carreras de la Salud” a las personas que cumplan con los requisitos que se fijan en el “Reglamento General – Anexo Único”.

– ⁠Ordenanza N° 3663 (Promulgada por Decreto N° 1623 del 17 de septiembre de 2025) por la cual se prohibe la pesca de todo tipo en la Reserva Natural Urbana y refugio de vida silvestre creada por Ordenanza Nº 2379/10 y Zona de Preservación Ecológica de la Laguna del Parque Plaza Montero, en el sector comprendido entre el murallón en toda su extensión excepto en el marco de torneos, campeonatos o actividades organizadas por entidades reconocidas y debidamente autorizadas por la Municipalidad de Las Flores y se habilita de forma permanente la práctica de pesca deportiva con devolución en el sector delimitado entre los dos canales de ingreso de agua de la laguna, comprendido entre prolongación de calle Bernardo de Irigoyen y prolongación calle Sarmiento conforme al Plano que como Anexo I forma parte integrante de la Ordenanza.

– ⁠Ordenanza N° 3664 (Promulgada por Decreto N° 1584 del 12 de septiembre de 2025) mediante la cual se convalida el Convenio celebrado entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Las Flores el 21 de agosto de 2025, con el objeto de instrumentar la operatoria del subsidio destinado al desarrollo de políticas de colaboración con los municipios para proyectos de infraestructura que resulten de interés comunitario y por el cual el Ministerio otorga al Municipio en concepto de subsidio, hasta la suma de pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($468.171.424,72) destinada a financiar la ejecución del Proyecto de Obra municipal “Entubamiento del Canal 17 de Octubre entre Avda. Presidente Perón y Avda. Independencia”.

