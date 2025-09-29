29 de septiembre de 2025

Domingo a pleno en la rural: Los comercios premiados en la 79° Exposición de la SRLF

5 horas atrás Fm Alpha

Galería de Imágenes

Premiados Expo rural 25

Emprendimientos

Alfajores Po Pettite Che dolce Creaciones Mari

Artesanías

NodoNorte.Tandil Mate.arte

Alonso Duarte y telar criollo.

Comercios

Labo Neumáticos Bosco ramos generales Amadeo Café

Meraki Mundo a pedal

Automotor

L’e Mont

Bahía automotores

Agrícola

Latirigoyen

Coop. Rauch Decundo Maquinarias Silos san Cayetano

Medios de comunicación

Radio Las Flores – Canal 3

FM Alpha

