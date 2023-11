Con nueva imagen Play Radios tiene nueva casa

La misma está ubicada en San Martín 736 – 1er. Piso y con imagen de los nuevos medios orales.

Con invitaciones especiales en el día de ayer por la noche, se re presentó en sociedad el medio oral conducido por Latido Producciones a cargo de Flavio Pérez y Ariana Pertusi. También acompañan su hijo Laureano, Oscar “Cacho” Camiglieri, Alejandro Raineri y Camila Barragán.

Con presencia del intendente municipal Alberto Gelené, -que entregó un cuadro con el escudo municipal-, el Pte. Del HCD Fabian Blanstein, familiares y amigos, Pertusi al inició resaltó la vocación y pasión que tiene Flavio por la radio, si bien yo tengo un título de licenciada en comunicación, gracias a el he aprendido mucho…” También dijo: “agradecer la presencia de todos Uds. Porque los que están aquí, están por un motivo muy importante para nosotros. Por su lado, Pérez en un alto grado de emoción, expresó: Los que están acá, la mayoría tienen algo que ver con esto, es como un sueño…cuando andaba buscando un local, me ofrecen este, lo vemos con mi sobrina (arquitecta) y me pareció muy grande, y ella me dijo, por lo grande no importa, ¡si vos podes…! (Lágrimas de emoción) …ella supo trabajar, y está a todo a la vista, después de muchos replanteos, y de años en esto, quería salir de estar entre 4 paredes y quiero darme el gusto, esto será para mis hijos, mis nietos…” remarcaba muy emocionado Flavio Pérez. Luego se procedió a descubrir una placa al ingreso del control con el nombre de quien fuera un importante colaborador técnicamente “Walter Peters” donde estuvo acompañado por María José Inchauspe y su hijo Tomás Peters. Antes del brindis, se reconocieron las nuevas instalaciones.