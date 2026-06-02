Concejal Damiana Torretta: “No nos parece que la mala administración de los recursos, los tenga que pagar la educación …”

Fue lo que respondió en un párrafo la joven concejal del bloque Adelante Las Flores – Que no acompañarón-, donde se refirió marcadamente la rendición de cuentas en la última sesión en el HCD.

“hasta el 11 de junio estaré en reemplazo de Emilce Berecochea (Kuky). Es un desafío que encaré con mucha responsabilidad, pero me siento contenta por el lugar que me toca…por supuesto es muy diferente a mi rol como secretaria del Bloque”

Sobre los temas que tocaron en la última sesión, dijo:

“Saludablemente es un programa que lleva adelante la secretaría de salud y tengo entendido que se implementa y lo que hace el oficialismo es presentarlo como ordenanza para que quede institucionalizado y que el gobierno que venga próximamente se siga realizando. Es importante cuidar la salud mental tanto como la salud física”

Sobre la solicitud de ALF a que vaya el intendente en uso de licencia Alberto Gelené a dar explicaciones sobre la limpieza del zanjón de Av. 17 de octubre, dijo: “Queríamos la palabra del intendente Gelené por el estado en que se encuentra el zanjón del 17 de octubre. Es un reclamo que viene de parte del Concejo y de los vecinos desde el 2019 hasta acá. Nosotros todos los años presentamos información al igual que el resto de los boques y jamás tuvimos respuesta…los vecinos que viven ahí vienen reclamando desde hace tiempo la limpieza y el mantenimiento del zanjón y aparte conviven con roedores, ahora sale a la luz por el fallecimiento de esta vecina…sobre este tema, al HCD ingresaron dos proyectos para apartar al secretario de obras públicas y al secretario de salud y no nos parecía justo dejar afuera de esta situación al intendente Gelené, que creemos que tiene que dar una explicación. Como no renunció y es un intendente en uso de licencia debe presentar alguna declaración, lo vemos en distintos lugares, actos y demás, creo que tranquilamente tendría que darle explicaciones a la familia pero en plenaria el oficialismo decide archivarlo y entonces no irá al Concejo…es muy lamentable que se utilice la mayoría para estas cosas…dejamos igual asentado en Comisión Plenaria que de alguna manera debe expresarse si no es en el Concejo en algún ámbito público para que la gente se pueda enterar de su versión. El oficialismo, al ser mayoría, se alineó atrás de Gelené y decidieron archivar el proyecto, es una lástima”.

Sobre las medidas de prevención para bajar la probabilidad de contagio de la enfermedad, dijo: “La prevención es fundamental…con los incendios que hubo en la planta de residuos, los roedores escaparon de ese lugar y era obvio que iban a llegarse a la ciudad…El zanjón comenzó a entubarse luego que sucede esto…tenemos entendido que ahora la obra se pausó nuevamente pero es importante que se haga, llegaron 140 millones el año pasado para entubar el zanjón y por una cuestión burocrática hace un mes se inició el trabajo y es importante que continúe y se termine, no sé si será la solución pero es dar una respuesta a los vecino…A Zoonosis se pidió el informe correspondiente y ahora deben enviarlo al Concejo”.

Autovía hasta Gorchs, otro de los temas que se refirió Torretta: “Nos llegó de vecinos la inquietud de qué estaba pasando con la obra de la autovía…remarcamos ese tema bastantes veces. Es una obra que se debe culminar en algún momento…se viene reclamando desde hace muchos años y es vital que se continúe. Nos llegó la información que se paralizó la obra de Monte-Gorchs y queremos conocer las causas…El estado actual de las rutas además de generar tragedias viales es como que aísla a las ciudades. Necesitamos que la ruta esté en condiciones y que la gente pueda acceder a nuestra ciudad sin romper los vehículos”.

Sobre proyectos para este año, comentó: “Este año tenemos un montón de proyectos. Últimamente se trató la rendición de cuentas la sesión pasada…todos los proyectos van en mejora de la ciudad, pero también en control de cómo se utilizan los recursos municipales. Este año decidimos no acompañar porque creemos que los recursos que son de todos no están bien utilizados…se vuelve a no utilizar recursos en educación ya que es fundamental porque no tenemos oportunidades laborales…” Por la rendición de cuentas, expresó: “No sabemos si hay un error de presupuesto, pero la verdad es que venimos viendo que todos los años que la plata en educación no se utiliza. Este año no se utilizaron 500 millones en políticas educativas y quedó en total alrededor de 900 millones del Fondo Educativo que son fondos que la provincia envía al municipio exclusivamente para educación…Cuando uno ve la rendición de cuentas ve que en la cuenta Fondo Educativo quedan nada más que 13 millones y uno piensa “buenísimo, se utilizó casi todo” pero en realidad hay un decreto que Gelené firmó a fines de diciembre que se pasan 900 millones de la cuenta Fondo Educativo a cuenta corriente del municipio para solventar gastos como sueldos, alquileres, mantenimiento de la estructura municipal, etc…Es una herramienta legal que tiene un municipio que cuando queda mucho dinero en un fondo afectado se puede utilizar para gastos corrientes. Discutimos si corresponde, que si la plata de educación sea para el financiamiento de gastos corrientes. No nos parece que la mala administración de los recursos los tenga que pagar la educación. Esa plata hay que devolverla antes de los dos años…es como un préstamo de una caja a otra. ¿Está bien que en diciembre queden 900 millones para Educación sin utilizar? Nos parece que no, es inadmisible. No puede pasar y esto viene sucediendo desde hace cuatro años. Es preocupante o que claramente no es una prioridad para este gobierno…Antes del tratamiento de la rendición presentamos una comunicación para que nos informen cómo se ejecutó durante el 2025 el Fondo Educativo y todavía estamos esperando. Tenemos también otros puntos que no aprobamos como la subsecretaría de obras públicas que no utilizó 110 millones para mejoras de infraestructura para el Parque Industrial. Es como decíamos hoy, si querés atraer inversiones tenés que generar las condiciones para que las empresas vengan y no sólo ofrecerles un pedazo de tierra, sino otras condiciones como los servicios públicos. No se utilizó nada en 2025…Necesitamos que empresas inviertan en la ciudad para generar empleo…” Afirmaba la joven Torretta

ESCUCHA EL AUDIO COMPLETO.

About The Author