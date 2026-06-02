Asociación de Abogados Las Flores advierte por estafas

(ver nota) La Asociación de Abogados de Las Flores informa a la población que se han recibido consultas vinculadas a correos electrónicos y comunicaciones que hacen referencia a supuestos expedientes judiciales inexistentes o actuaciones cuya autenticidad resulta dudosa. Antes este tipo de mensajes, se recomienda extremar las medidas de precaución, evitar proporcionar datos personales, no abrir enlaces sospechosos y no realizar pagos o transferencias sin verificar previamente la información. Con el fin de prevenir posibles maniobras fraudulentas y evitar que vecinos de nuestra comunidad sean víctimas de estafas, sugerimos consultar siempre con su abogado o abogada de confianza antes de adoptar cualquier decisión.

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