2 de junio de 2026

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Asociación de Abogados Las Flores advierte por estafas

4 horas atrás Fm Alpha

(ver nota) La Asociación de Abogados de Las Flores informa a la población que se han recibido consultas vinculadas a correos electrónicos y comunicaciones que hacen referencia a supuestos expedientes judiciales inexistentes o actuaciones cuya autenticidad resulta dudosa. Antes este tipo de mensajes, se recomienda extremar las medidas de precaución, evitar proporcionar datos personales, no abrir enlaces sospechosos y no realizar pagos o transferencias sin verificar previamente la información. Con el fin de prevenir posibles maniobras fraudulentas y evitar que vecinos de nuestra comunidad sean víctimas de estafas, sugerimos consultar siempre con su abogado o abogada de confianza antes de adoptar cualquier decisión.

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