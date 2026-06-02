«Traut en escena»: moda y arte en una noche especial

El Centro Cultural & Diseño «Mujeres Rurales» llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio a las 20hs. en la sede de la Asociación Juvenil Barrio Traut un impactante show de arte y moda. «Traut en escena» promete combinar diversas expresiones como moda, performance, música en vivo, danza y acrobacia aérea. Lo recaudado será a total beneficio de la EP4. Por esta razón hablamos con Andrea Izzo-Capella, directora de «Mujeres Rurales» y principal organizadora. «Nos encantó la idea de la nueva conducción de la Comisión del club que quiere seguir acercando a las familias con sus actividades y esta vez nos sumamos nosotros con este gran desfile que promete», indicó. El evento contará con la participación de «Estilo Gaucho Ballet», «The Factory Club», música de Sofía Orlando y tango de la agrupación «Encuentro Gaucho» con Sabrina Olmedo, entre otros artistas invitados. Por otro lado, Andrea se refirió a «El sistema de la moda», su primer e-book que se puede adquirir en la plataforma Amazon. «Son diez conceptos filosóficos para entender la moda contemporánea», explicó.

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