2 de junio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Día Nacional del Perro: ¿Por qué se celebra hoy, 2 de junio?

1 hora atrás Fm Alpha

Este martes 2 de junio se conmemora el Día Nacional del Perro. Esta conmemoración se debe a un pedido de la periodista y escritora Cora Cané y por ella desde 1996 el 2 de junio se conmemora en Argentina. Se conmemora el Día Nacional del Perro en homenaje a Chonino, el ovejero alemán de la Policía Federal muerto el 2 de junio de 1983 al defender a su amo herido en un tiroteo con delincuentes en la avenida General Paz. Chonino murió baleado y tenía en su boca un trozo de bolsillo en el que estaban los documentos de los delincuentes, que fueron detenidos cinco días después. Chonino ingresó a la Policía Federal Argentina el 15 de diciembre de 1977. Fue adiestrado como perro de seguridad, pero sólo podía atacar cuando había peligro de vida para sus amos o terceras personas que se encontraban en riesgo.

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Del 1 al 5 de Julio llega la séptima Exposición Nacional de Aves, Conejos y Afines.

3 horas atrás Fm Alpha

Cicaré evitó la quiebra y entró en concurso preventivo: la histórica fabricante de helicópteros busca reestructurar su deuda

1 día atrás Fm Alpha

Ing. Natalia Maliani: “La visión de “Amatista” es dejar la menor huella posible en lo que es contaminación

3 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

«Traut en escena»: moda y arte en una noche especial

6 minutos atrás Fm Alpha

Día Nacional del Perro: ¿Por qué se celebra hoy, 2 de junio?

1 hora atrás Fm Alpha

A 11 años del primer «Ni Una Menos» Las Flores vuelve a marchar contra la violencia machista

2 horas atrás Fm Alpha

Del 1 al 5 de Julio llega la séptima Exposición Nacional de Aves, Conejos y Afines.

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.