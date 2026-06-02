Día Nacional del Perro: ¿Por qué se celebra hoy, 2 de junio?

Este martes 2 de junio se conmemora el Día Nacional del Perro. Esta conmemoración se debe a un pedido de la periodista y escritora Cora Cané y por ella desde 1996 el 2 de junio se conmemora en Argentina. Se conmemora el Día Nacional del Perro en homenaje a Chonino, el ovejero alemán de la Policía Federal muerto el 2 de junio de 1983 al defender a su amo herido en un tiroteo con delincuentes en la avenida General Paz. Chonino murió baleado y tenía en su boca un trozo de bolsillo en el que estaban los documentos de los delincuentes, que fueron detenidos cinco días después. Chonino ingresó a la Policía Federal Argentina el 15 de diciembre de 1977. Fue adiestrado como perro de seguridad, pero sólo podía atacar cuando había peligro de vida para sus amos o terceras personas que se encontraban en riesgo.

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