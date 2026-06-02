A 11 años del primer «Ni Una Menos» Las Flores vuelve a marchar contra la violencia machista

«Mujeres Autoconvocadas de Las Flores» invita a una nueva jornada nacional de movilización bajo la consigna “Ni Una Menos”, en el marco de las actividades que se desarrollarán en distintos puntos del país para reclamar el fin de la violencia de género y exigir políticas públicas de prevención y acompañamiento. La concentración será este miércoles 3 de junio a las 18:30hs. en el obelisco de la ciudad. Desde allí se realizará una marcha hacia el veredón de Plaza Mitre donde se desarrollarán las actividades previstas para la jornada. Este nuevo reclamo ocurre a días del femicidio de Agostina López (14) en Córdoba, un caso que conmueve al país.

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