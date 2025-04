Concejal Federico Dorronsoro: «Vecinos de la Escuela 19 piden mejorar el estado de la calle»

En el marco de una nueva sesión ordinaria del HCD local desarrollada en la tarde del jueves la 91.5 habló con el concejal Federico Dorronsoro (Bloque Adelante Juntos) quien hizo un repaso de los temas más destacados. «Lo interesante fue que había muchos pedidos vecinales. Desde nuestro espacio, por ejemplo, nos habían acercado los vecinos de la comunidad de la EP 19 que en Avda. Carramasa casi calle Ametrano los días de lluvia realmente se les hace muy difícil llegar a los chicos. Es una escuela que tiene una matrícula de 38 alumnos y normalmente los días de lluvia terminan asistiendo nada más que 10. A su vez es una escuela que también tiene comedor por lo cual también afecta la parte nutricional de los chicos que asisten». En otro tramo, el edil afirmó que «hablamos de la garita del Ferrocarril ubicada sobre Avda. Manuel V. Paz. Se ha deteriorado nuevamente y es un patrimonio histórico. Es algo que nos identifica como ciudadanos a los florenses de manera que se pidió también al Ejecutivo que se vuelva a poner en valor». Finalmente, Dorronsoro reclamó por la mejora de la dársena de estacionamiento en la Escuela Especial 501. «es un tema redundante que no que no se termina de resolver. Hace dos años se habló de mejorar la dársena del establecimiento porque los días de lluvia los chicos no pueden descender de las combis y tampoco pueden bajarse de los autos. En ese momento también se habló sobre la limpieza del zanjón que hay sobre la calle Pasteur a la vuelta de la escuela y sigue igual».

