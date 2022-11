Concejal Leo Municoy: “Nadie representa más el pensamiento de Alende como Cristina”

En “El periodístico”, el invitado del día de la fecha fue Leo Municoy, concejal por el oficialismo, y ante proyectos presentados en las últimas horas, expresó: “En la última sesión presenté un proyecto para mostrar una imagen del Dr. Oscar Alende, en el 2004 se impuso el nombre, es interesante porque la gente joven desconoce su rostro, y quiero que se conozca su pensamiento político. Alende tuvo amplios seguidores, Las Flores en su tiempo tuvo su unión intransigente con el radicalismo, yo milité ahí por primera vez, junto a Darío Couzelo, Laura Cepeda, Pablo García Romero. En ese tiempo, los partidos políticos no podían adquirir inmuebles, se tomó la decisión fue que se cediera para la vida propia del Concejo, por lo menos físicamente, eso le da una independencia del ejecutivo. Es importante poder tener un ámbito propio…” cuando se le consultó sobre el fomento a Oscar Alende, dijo: “Oscar Alende es socialista, no era desarrollista, yo creo nadie representa más el pensamiento de Oscar Alende, como Cristina, solo hay que leerlo para darse cuenta…” Ante datos extraoficiales donde nuestra ciudad rondaría los 30.000 habitantes, y generaría ampliar las bancas en el concejo deliberante, dijo: “Las estimaciones propias, porque los datos del Censo no están, metodológicamente no debe ser sencillo, entre 30 y 35 mil habitantes uno cree que debemos ser por distintas cuestiones. Podría significar mayor presencia en el HCD 16 Concejales estimo, sería importante porque significa nuevas estructuras, mayor coparticipación, es un piso que nos pone en otro lugar, creo que hubo un error en los últimos dos censos, o en 2011 que éramos más o menos en el anterior… Las Flores viene creciendo porque hay más loteos, más inversiones. Se han habilitado lugares para hacer consorcios, nuevos barrios, infraestructura, esto hace que el pueblo esté creciendo. Con la pandemia se instaló otro modo de vida como el home office y muchos adoptaron Las Flores como lugar de residencia….” Finalmente, Municoy dijo que Martin Sabatella esta recorriendo la provincia y tiene pendiente una visita en Las Flores para volver a relanzar el Nuevo Encuentro de Las Flores. Estamos combinando fechas. Está haciendo como Alende, que recorría los distritos de la provincia, se quedaba a descansar en casa de compañeros, eran otros tiempos, yo creo en el vínculo con el pueblo… remarcó.

ENTREVISTA A LEO MUNICOY

