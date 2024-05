Concejal Lizarraga: Las sub-ejecuciones es una conducta repetitiva del ejecutivo

Como se analizó en el 2023 por el bloque Adelante – Juntos, en esta época del año, el partido opositor, pone sobre tablas lo que sucede en las sub-ejecuciones en distintas áreas, llegando en este caso a 500 millones.

«En total en el año 2023 hubo una sub-ejecución de 500 millones de el presupuesto, es mayor que el 2022 teniendo en cuenta la inflación, etc. Es una conducta repetitiva del ejecutivo en áreas claves como educación, fueron 150 millones que quedaron en caja o invertidos en algún plazo fijo, con las reformas que hay que hacer como el techo del CEF que se llueve, etc. Eso quedó sin utilizar entre otras cosas, por ejemplo, el presupuesto participativo, en 2023 no se hizo nada, se habló de obras en parajes rurales y recién ahora se van a hacer las votaciones, pero había un presupuesto de 53 millones de pesos en 2023 que recién se van a hacer ahora que no alcanza ni para la mitad…” Cuando le fue consultado sobre los alcances del control de tribunal de cuentas de Azul, dijo: “Se ve que al tribunal de cuentas no le llama la atención, en 2022 lo dijimos y no pasó nada y ahora parece que tampoco, parece bastante complejo si hay plata sin ejecutar tendría que llamar la atención. Es nuestro rol de concejal insistir en estas cosas y es algo que sale una vez al año, sale a mitad de año de lo que se rindió el año anterior. Con el tema del presupuesto participativo tuvimos un proyecto para que venga algún responsable y diga por qué en 2023 no se ejecutó, de lo asignado sólo se utilizaron 7 millones, quedaron 46 millones en caja…! Sobre los temas que se tocarán mañana en la sesión del HCD, dijo: “Del Reglamento interno había propuesto regular la cantidad de tiempo que cada concejal tiene para defender su proyecto y que en el orden del día los despachos de comisión pase al final, Siempre los despachos se tratan en comisión y no hay debate en general, sería mejor cambiar el orden donde primero se arranque la sesión donde hay debate y al final los despachos, no pudimos contar con los votos, somos minoría y saldrá rechazado, igual vamos a seguir trabajando porque queremos darle un mecanismo dinámico. A veces cuando empieza una sesión hay público y cuando llegamos a los debates no hay prácticamente nadie…se han puesto cámaras en distintos ángulos, la idea es que la gente se interese en el HCD porque están expresadas todas las voces a diferencia del Ejecutivo que está representado por una sola fuerza…”

Otro expediente a tratar es el registro único de reclamos: “El Registro de Reclamos sirve para cambiar el método, hoy no hay seguimiento cuando se deja una inquietud en Mesa de Entrada, no sabe en qué instancia queda pasado el tiempo porque los reclamos o no son atendidos o se pierden, el proyecto que proponemos que va a pasar a Comisión y en las próximas sesiones estará saliendo si logramos convencer a la mayoría del HCD para que sea aprobado, también que se pueda seguir on line también y que pueda ser útil, que uno sepa dónde está el reclamo que uno hace…” Sobre la obra del cambio de la circulación de la Av. San Martín, dijo: “Hay una ordenanza sancionada sobre el cambio de circulación en zona céntrica y que se tiene que poner en práctica porque se hablaba de inicio de obras en marzo y abril, ya estamos en tiempo de ejecución y la idea es que nos informen cuándo empiezan las obras porque la ordenanza ya está sancionada…” Remarcó.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A SEBASTIAN LIZARRAGA

