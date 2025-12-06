6 de diciembre de 2025

Concejo Deliberante: asumieron los nuevos ediles. El Prof. Fernando Muñiz es el nuevo presidente.

(Fotos Prensa HCD) Tal cual lo programado, en la noche del viernes se desarrolló en el salón «Dr. Oscar Alende» la sesión preparatoria en la cual juraron los nuevos concejales electos el pasado 7 de septiembre. Luego del izamiento de la enseña nacional se conformó la Comisión de Poderes que avalaron los diplomas de los flamantes ediles. Posteriormente, el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein le tomó juramento al concejal por el oficialismo Prof. Fernando Muñiz quien ocupó transitoriamente la presidencia. El nuevo legislador tomó a su vez juramento al resto de los nuevos concejales. Ellos son Ariana Pertusi y Román Caputo (Bloque Todos Por Las Flores), Bernardo Lemma, Laura Caraminola y Cristian Benavidez (Bloque La Libertad Avanza) y Guillermina Gómez (Adelante Las Flores). A continuación se eligieron las autoridades del HCD. Por unanimidad fue electo presidente el Prof. Fernando Muñiz. Como Vicepresidente 1ra. fue designada Daniela González (Bloque Todos por Las Flores). Como Vicepresidente 2do. estará Luciana Plini (Bloque Adelante Juntos). Como Secretaria continuará la Dra. Alejandra Vazzano. Vale acotar que presenció la sesión preparatoria el intendente municipal, Ing. Alberto Gelené.

