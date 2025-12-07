6 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

13 y 14 «Viaje por el mundo» el show de patín que te hará volar en J. Deportiva

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

Viaje por el mundo, el show de patín que te hará volar…el sábado 13 y domingo 14 de diciembre a las 21 hs. Todo el alumnado de la profesora Camila Mendiondo mostraran su destreza en el gran salón del club jJ. Deportiva.

Como broche de oro, la presentación de; Milena Azzara y Nicolas Álvarez, pareja de patín artístico que ha representado a la Argentina obteniendo distintos podios a nivel mundial, campeones sudamericanos 2022, campeones de la serie artística internacional 2023, campeones panamericanos 2025, estarán en Las Flores desplegando todo su talento.

Entradas disponibles los dias;  lunes miércoles y viernes en horario de Patín en C. J. Deportiva.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: asumieron los nuevos ediles. El Prof. Fernando Muñiz es el nuevo presidente.

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Del Borde Teatro» estrena este sábado «Retrato de un robo que salió bastante mal»

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

MAPA Espacio de Arte presenta «Una noche llena de señales» de Ignacio Vilela San Román

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

13 y 14 «Viaje por el mundo» el show de patín que te hará volar en J. Deportiva

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: asumieron los nuevos ediles. El Prof. Fernando Muñiz es el nuevo presidente.

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Del Borde Teatro» estrena este sábado «Retrato de un robo que salió bastante mal»

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Restringen la circulación en rutas y autopistas de Buenos Aires por el fin de semana largo

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.