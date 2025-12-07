13 y 14 «Viaje por el mundo» el show de patín que te hará volar en J. Deportiva

Viaje por el mundo, el show de patín que te hará volar…el sábado 13 y domingo 14 de diciembre a las 21 hs. Todo el alumnado de la profesora Camila Mendiondo mostraran su destreza en el gran salón del club jJ. Deportiva.

Como broche de oro, la presentación de; Milena Azzara y Nicolas Álvarez, pareja de patín artístico que ha representado a la Argentina obteniendo distintos podios a nivel mundial, campeones sudamericanos 2022, campeones de la serie artística internacional 2023, campeones panamericanos 2025, estarán en Las Flores desplegando todo su talento.

Entradas disponibles los dias; lunes miércoles y viernes en horario de Patín en C. J. Deportiva.

About The Author