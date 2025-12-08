9 de diciembre de 2025

El trigo se prepara para hacer historia: se lanza la 2025/26

17 horas atrás Fm Alpha
 Rindes extraordinarios marcan el pulso a la campaña nueva, pero la abultada oferta y su consecuente presión logística profundizan la baja de precios, hoy en mínimos de ocho años. Esta semana se largó oficialmente la campaña comercial 2025/26 de trigo en argentina, un ciclo que desde antes de la siembra viene prometiendo quedar en la historia como una de las campañas más importantes en nuestro país. Las excelentes condiciones previas, consecuentes inversiones en tecnología y esfuerzos productivos están dejando rindes extraordinarios a medida que va avanzando la cosecha. Se ven testimonios de rindes astronómicos que llegan a superar los 100 qq/ha y GEA-BCR estima que el rendimiento promedio del trigo en la Región Núcleo podría llegar a 60 qq/ha. Para dimensionar los rendimientos que están arrojando las cosechadoras, vale ponerlos en perspectiva histórica. Según la información oficial de SAGyP, el mayor rendimiento registrado en una serie que inicia en la campaña 1969/70 corresponde al departamento de Monte (Buenos Aires), con 71,86 qq/ha en el ciclo 2009/10.
Fuente: Primicias Rurales

