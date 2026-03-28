28 de marzo de 2026

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Concejo Deliberante: bloques políticos se reunieron en Comisión Plenaria

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7 minutos atrás Fm Alpha
El pasado jueves se realizó una nueva reunión de Comisión Plenaria en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. La misma fue convocada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, y contó con la participación de los concejales de los distintos bloques políticos que integran el HCD. La plenaria tuvo como primer punto el tratamiento del Expediente del Departamento Ejecutivo N° 07, correspondiente al Proyecto de Ordenanza sobre el contrato de concesión para la distribución y comercialización de energía. Para despejar inquietudes de los ediles, la reunión contó con la presencia de Mario Elgue, presidente de la Cooperativa Eléctrica, Sebastián Casey, tesorero, Sergio Traut, síndico suplente, Diego Dulau, coordinador ejecutivo, Ezequiel Coronel y Adrián Borda, empleados e integrantes de la comisión de la Cooperativa. Posteriormente, la Comisión Plenaria continuó con el tratamiento y análisis de diversos proyectos presentados en la mesa de trabajo, los cuales serán abordados en la próxima Sesión Ordinaria.

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