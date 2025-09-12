Concejo Deliberante: ingresaron proyectos del Parlamento Estudiantil 2025

Tuvo lugar en la tarde del jueves la primera sesión ordinaria del HCD correspondiente al mes de septiembre. La jornada inició con homenajes: se recordó el 58vo. aniversario del CEF N°6 y el reconocimiento al ex director Prof. Mauricio Juárez, a los maestros en su día, los 108 años de la Escuela Normal y la conmemoración de la Ley 13.010 que en 1947 otorgó el derecho al voto a las mujeres argentinas. También se mencionó el Día de la Seguridad del Paciente enmarcado en la Ley Nicolás, con la presencia de los concejales mandato cumplido Susana D’Agosto y Hernán Patronelli. Posteriormente, se llevó adelante la Banca Abierta Mujeres Rurales, presentada por la Arq. Andrea Izzo Capella, referente del Centro Cultural y Diseño de Mujeres Rurales. A través de esta intervención se destacó la importancia del rol de la mujer rural en el siglo XXI no sólo desde la equidad social sino también como motor estratégico para un desarrollo más justo y sostenible. Luego se trataron los diferentes expedientes que fueron aprobados días atrás en el Parlamento Estudiantil 2025 vinculados muchos de ellos a la prevención en la salud mental. Todos fueron pasados a la Comisión Plenaria para su análisis, debate y seguimiento. Por último, ingresaron tres expedientes en 48 horas: Expediente del Departamento Ejecutivo por adquisición de motoniveladoras (pasó a Comisión Plenaria), un Proyecto de Ordenanza para la adhesión del partido de Las Flores al decreto provincial de emergencia agropecuaria (aprobado por unanimidad) y el Proyecto de Resolución de desagüe y mantenimiento de la calle Las Heras y Almada (pasó a Comisión Plenaria).

Fuente: Prensa HCD

