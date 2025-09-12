Todo listo para la 4ta. Expocanto en Juventud Unida

«Será este sábado 13 de septiembre a partir de las 20hs. en el club Juventud Unida. Más de 30 alumnos van a estar interpretando canciones de diversos géneros musicales. Va a ser una mega noche para emocionarse y divertirse mucho», expresó Luis Alvarez, el querido y exitoso cantante local quien también es director general del Taller de Canto Interpretativo «La Voz Diferente». Aprovechando la cálida visita a nuestros estudios (también es su segunda casa ya que co-conduce «Melodía» con «Lucho» Rodríguez los viernes de 20 a 22hs. por FM Alpha), Alvarez recordó también que «habrá servicio de cantina y parrilla y además artistas sorpresa. ¡Los esperamos a todos!».

