12 de septiembre de 2025

Todo listo para la 4ta. Expocanto en Juventud Unida

2 minutos atrás Fm Alpha

«Será este sábado 13 de septiembre a partir de las 20hs. en el club Juventud Unida. Más de 30 alumnos van a estar interpretando canciones de diversos géneros musicales. Va a ser una mega noche para emocionarse y divertirse mucho», expresó Luis Alvarez, el querido y exitoso cantante local quien también es director general del Taller de Canto Interpretativo «La Voz Diferente». Aprovechando la cálida visita a nuestros estudios (también es su segunda casa ya que co-conduce «Melodía» con «Lucho» Rodríguez los viernes de 20 a 22hs. por FM Alpha), Alvarez recordó también que «habrá servicio de cantina y parrilla y además artistas sorpresa. ¡Los esperamos a todos!».

