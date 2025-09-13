El Hollín defiende su liderazgo ante Deportiva

Juegan mañana desde las cuatro de la tarde en el CEF N° 6. El “carbonero” buscará seguir sumando. Si el “Depor» le gana lo alcanza en la tabla de posiciones. El partido será transmisión de FM ALPHA 91.5. En la misma cancha juegan antes, desde las 14 Hs, El Taladro y Barrio Traut.

(Por Flavio Iacomini)

Por la quinta fecha del campeonato oficial de primera división del fútbol florense, mañana domingo, en momentos en que regresará la actividad futbolística después de dos semanas sin juego por la lluvia primero y por las elecciones democráticas después, se disputarán dos encuentros.

En el estadio «Orestes Propato» de la Avenida San Martín, se cruzarán en el partido de fondo uno de los punteros, El Hollín frente a un entonado Juventud Deportiva que marcha a sólo tres puntos de los líderes.

Los aurinegros, vienen de ganarle a Atlético Las Flores en el último encuentro disputado, mientras que Juventud Deportiva, en su última presentación se anotó una gran victoria por 3 a 0 ante El Taladro.

Ese partido será la transmisión central de la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.

En el mismo estadio del Centro de Educación Fisica N° 6, desde las dos de la tarde, jugarán mañana también los equipos de El Taladro y Barrio Traut.

El “verde” que marcha último y sin puntos, necesita sumar imperiosamente mientras que su rival el “amarillo” de Dardo Rivarola, con cuatro puntos cosechados, va por la recuperación ya que en su última presentación fue goleado por 3 a 0 por Juventud Unida, otro de los líderes del certamen liguista.

About The Author