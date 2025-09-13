Juventud Unida arriesga ante Atlético Las Flores

Los albirrojos, que treparon al primer lugar compartido, de locales se cruzarán mañana domingo con los rojinegros. El partido comenzará a las 16 Hs y será cobertura de FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Después de su gran victoria de visitante ante Ferrocarril Roca, Juventud Unida en su cancha recibirá la visita del difícil Atlético Las Flores, equipo que en su último encuentro perdió ajustadamente 1 a 0 ante El Hollín en el CEF N° 6.

El equipo que conduce técnicamente Adrián Caputo, con siete puntos logrados viene en alza con dos victorias consecutivas ante Barrio Traut y el mencionado Ferro, por lo que en su casa intentará estirar su racha victoriosa que lo ha llevado a compartir el primer puesto con El Hollín.

Por su parte Atlético Las Flores, con expectantes cuatro puntos sumados y dirigido por el “Chango” Diego Rodríguez y Damián Cabral, buscará la recuperación, aunque para este encuentro no podrá contar con su defensor y capitán Juan Ignacio Ledesma que fue expulsado en su anterior encuentro ante los aurinegros.

Este partido de quinta fecha, tendrá una cobertura especial de FM ALPHA 91.5, con uno de sus periodistas acreditados que realizará salidas permanentes desde el estadio de 25 de Mayo y Azul.

About The Author