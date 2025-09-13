Nueva convocatoria en reclamo de la autovía en ruta 3

Nueva convocatoria en reclamo de la autovía en ruta 31 minuto de lectura
Bajo el lema «Levantemos la bandera del reclamo por la autovía» el Grupo de Vecinos Autoconvocados Las Flores por la Ruta 3 invitan a la comunidad a participar este domingo 14 de septiembre a las 15hs. a reunirse en la rotonda del Cristo para reclamar de manera pacífica, firme y sin banderías políticas por la urgente construcción de la Autovía. La ruta 3 se ha cobrado demasiadas vidas. Es momento de hacernos escuchar y exigir a las autoridades una respuesta concreta y definitiva. ¡Basta de promesas! Queremos una ruta segura, queremos una autovía YA. Traé tu cartel, tu bandera argentina, tu voz y tus ganas de luchar por una causa que nos une a todos. ¡Nos encontramos en la rotonda!. Sumate y compartí esta invitación. Entre todos podemos hacer la diferencia.