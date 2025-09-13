13 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Nueva convocatoria en reclamo de la autovía en ruta 3

1 minuto de lectura
42 segundos atrás Fm Alpha

Bajo el lema «Levantemos la bandera del reclamo por la autovía» el Grupo de Vecinos Autoconvocados Las Flores por la Ruta 3 invitan a la comunidad a participar este domingo 14 de septiembre a las 15hs. a reunirse en la rotonda del Cristo para reclamar de manera pacífica, firme y sin banderías políticas por la urgente construcción de la Autovía. La ruta 3 se ha cobrado demasiadas vidas. Es momento de hacernos escuchar y exigir a las autoridades una respuesta concreta y definitiva. ¡Basta de promesas! Queremos una ruta segura, queremos una autovía YA. Traé tu cartel, tu bandera argentina, tu voz y tus ganas de luchar por una causa que nos une a todos. ¡Nos encontramos en la rotonda!. Sumate y compartí esta invitación. Entre todos podemos hacer la diferencia.

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Juventud Unida arriesga ante Atlético Las Flores

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El Hollín defiende su liderazgo ante Deportiva

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Todo listo para la 4ta. Expocanto en Juventud Unida

17 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Nueva convocatoria en reclamo de la autovía en ruta 3

42 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Juventud Unida arriesga ante Atlético Las Flores

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El Hollín defiende su liderazgo ante Deportiva

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Todo listo para la 4ta. Expocanto en Juventud Unida

17 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.