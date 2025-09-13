Nueva convocatoria en reclamo de la autovía en ruta 3

Bajo el lema «Levantemos la bandera del reclamo por la autovía» el Grupo de Vecinos Autoconvocados Las Flores por la Ruta 3 invitan a la comunidad a participar este domingo 14 de septiembre a las 15hs. a reunirse en la rotonda del Cristo para reclamar de manera pacífica, firme y sin banderías políticas por la urgente construcción de la Autovía. La ruta 3 se ha cobrado demasiadas vidas. Es momento de hacernos escuchar y exigir a las autoridades una respuesta concreta y definitiva. ¡Basta de promesas! Queremos una ruta segura, queremos una autovía YA. Traé tu cartel, tu bandera argentina, tu voz y tus ganas de luchar por una causa que nos une a todos. ¡Nos encontramos en la rotonda!. Sumate y compartí esta invitación. Entre todos podemos hacer la diferencia.

