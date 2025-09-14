15 de septiembre de 2025

Misterio en el cielo bonaerense por una estela de fuego

17 horas atrás Fm Alpha

Una “bola de fuego” recorrió el cielo este sábado y dejó estelas luminosas que sorprendieron a vecinos de distintas provincias. El fenómeno se percibió en áreas del sur de la provincia de Buenos Aires, en la capital de La Pampa y en la zona de Viedma, en Río Negro. En todos los casos se difundieron imágenes y videos que mostraban una intensa línea de fuego desplazándose rápidamente y desintegrándose en el aire. En la región de Bahía Blanca, vecinos relataron que el cielo se iluminó con un resplandor intenso que dejó una larga estela. Según informó el portal bahiense La Brújula 24 la descripción coincide con la entrada de un meteorito y la estela blanca posterior se asemeja al vapor que generan los aviones, que luego se curva por efecto de los vientos en altura. «Esto que se vio desde Bahía Blanca, General Acha, Viedma y desde La Toma en San Luis, probablemente por arriba de los 30 o 40 kilómetros de altura, llegó a estallar. Quiere decir que esa presión (de la atmósfera) rompió esa roca que puede ser del tamaño de un puño de la mano, hasta un zapato, una heladera o hasta en algunos casos del tamaño de un vehículo. Por suerte la atmósfera nos cubre de estas cuestiones», agregó en un video publicado anoche el reconocido meteorólogo José Bianco.

