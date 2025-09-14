Con «Las de Barranco» homenajearon a Susy Rizzo

Este sábado por la noche en el teatro Español y con sala a pleno, se estrenó la obra «Las de Barranco», a cargo de la Comedia Municipal en homenaje y reconocimiento a la querida Susana Risso «Susy», quien «se fue de gira» el año pasado y fue su directora. Sin dudas, una noche cargada de emociones para todo el elenco y quienes trabajaron con ella a lo largo de su carrera.

La obra que se ofreció sin cargo de entrada, trata de una familia compuesta por la viuda (La señora Barranco) de un militar y sus hijas, donde dicha señora se encargará de querer casar a sus hijas buscando el interés económico sin importarle la felicidad de las muchachas, y de esta forma no caer en la pobreza y mantener su estatus social.

Como para no perdérsela, hoy nueva función a las 21 hs.

“Las de Barranco” se realizó bajo la Dirección actoral de Aldo Rizzo y contó con la participación central a Marcela Patronelli (como la viuda). La acompañaron: Agustina Martínez Berecochea, Guadalupe Barragán, Soledad Genta, Darío Lettieri, Hernán David Patronelli, Sergio y Sandra Dagostino, Elisa Fullone, Facundo Rodríguez, Eduardo Alejandro Manzo, Alicia Favre y el joven Bruno Di Siervi.

Asistente de Dirección y Peinados: Rosa Mantovano; Asistente de Dirección y Maquillaje: Graciela Rizzo; Iluminación: Pablo Giobbi; Sonido: Mariana Aguirre.

En el final, Sergio parte del elenco, agradeció a todos los que hicieron posible la realización de la misma, al director del Teatro Aldo Valente, al director de Cultura Juan Saladino y al intendente en Alberto Gelené.

También, se refirieron enfatizando la figura de Susy, quien ha compartido distintas obras el bioquímico Manuel Zarauza y el director de Cultura Juan Saladino.

Todo, culmino con un aplauso se pié por parte el público.

About The Author