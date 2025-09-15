Se llevó a cabo otra jornada de reclamo por la ruta 3

(galería de imágenes) Vecinos autoconvocados de Las Flores volvieron a concentrarse este domingo en la rotonda del Cristo sobre la ruta 3 para reclamar por la urgente construcción de la autovía. El pedido también tuvo lugar en ciudades vecinas como Monte y Azul. Al igual que la vez anterior se reclamó de manera pacífica, firme y sin banderías políticas. «Nuestra intención ahora es pedir la banca abierta en la próxima sesión del Concejo Deliberante», afirmó a FM Alpha Mauricio Felice, vocero del grupo florense.

El reclamo en Cacharí:

