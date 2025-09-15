15 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Se llevó a cabo otra jornada de reclamo por la ruta 3

1 minuto de lectura
15 horas atrás Fm Alpha

(galería de imágenes) Vecinos autoconvocados de Las Flores volvieron a concentrarse este domingo en la rotonda del Cristo sobre la ruta 3 para reclamar por la urgente construcción de la autovía. El pedido también tuvo lugar en ciudades vecinas como Monte y Azul. Al igual que la vez anterior se reclamó de manera pacífica, firme y sin banderías políticas. «Nuestra intención ahora es pedir la banca abierta en la próxima sesión del Concejo Deliberante», afirmó a FM Alpha Mauricio Felice, vocero del grupo florense.

El reclamo en Cacharí:

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

«La vida después de la vida»: Oscar Urruchúa adelantó detalles de su tercer libro

21 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

El Hollín no pudo con Deportiva y se bajó de la punta

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

“Vaivenes de la ternura” Una invitación de la ESI en su nivel inicial

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

«La vida después de la vida»: Oscar Urruchúa adelantó detalles de su tercer libro

21 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

El Hollín no pudo con Deportiva y se bajó de la punta

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

“Vaivenes de la ternura” Una invitación de la ESI en su nivel inicial

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Lo extrañamos: dos años sin «Gato» Peters

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.