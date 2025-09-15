15 de septiembre de 2025

Habrá más dosis de un tratamiento clave para la atrofia muscular espinal en Argentina

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

El Ministerio de Salud ha anunciado la adquisición de 12 kits de Zolgensma, la primera terapia génica aprobada en el país para el tratamiento de la AME, a un precio de USD 1,1 millones cada uno, cifra que representa casi la mitad del valor que se abonaba previamente mediante procesos judiciales, donde el costo ascendía a USD 2,1 millones. Esta reducción, lograda a través de una renegociación con el laboratorio Novartis, también implica un descenso respecto al precio de 2023, cuando cada kit se adquirió por USD 1,3 millones. El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Salud de la Nación y Novartis Argentina introduce un modelo de riesgo compartido, en el que el pago se distribuye en cinco transferencias condicionadas al cumplimiento de objetivos clínicos evaluados durante cuatro años. Este esquema busca disminuir la incertidumbre sobre la efectividad del medicamento y optimizar la inversión pública en salud, según pudo saber Infobae.

Fuente: Infobae

