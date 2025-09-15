Lo extrañamos: dos años sin «Gato» Peters

Hoy lunes 15 de septiembre se cumplen dos años del fallecimiento del querido humorista nacido en Carhué pero radicado en nuestra ciudad. Su deceso se produjo mientras se encontraba de gira en el interior bonaerense brindando shows del espectáculo “AlparGato, humor para los de a pie”. Gato comenzó su carrera en los escenarios universitarios de La Plata y a partir de su llegada a la televisión rápidamente se convirtió en un fenómeno nacional en el ámbito del humor. Su estilo único y su carisma conquistaron a audiencias de todas las edades durante más de tres décadas. Realizó shows en todo el país y en Uruguay, más de 300 presentaciones televisivas y radiales, ha grabado 26 trabajos discográficos, un video-home y publicado tres libros, “El primo del campo”, “Parece mentira” y “Campechano – Perorata criolla”. ¡Te extrañamos Gato!.

