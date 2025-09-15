15 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Lo extrañamos: dos años sin «Gato» Peters

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

Hoy lunes 15 de septiembre se cumplen dos años del fallecimiento del querido humorista nacido en Carhué pero radicado en nuestra ciudad. Su deceso se produjo mientras se encontraba de gira en el interior bonaerense brindando shows del espectáculo “AlparGato, humor para los de a pie”. Gato comenzó su carrera en los escenarios universitarios de La Plata y a partir de su llegada a la televisión rápidamente se convirtió en un fenómeno nacional en el ámbito del humor. Su estilo único y su carisma conquistaron a audiencias de todas las edades durante más de tres décadas. Realizó shows en todo el país y en Uruguay, más de 300 presentaciones televisivas y radiales, ha grabado 26 trabajos discográficos, un video-home y publicado tres libros, “El primo del campo”, “Parece mentira” y “Campechano – Perorata criolla”. ¡Te extrañamos Gato!.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

“Vaivenes de la ternura” Una invitación de la ESI en su nivel inicial

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Con «Las de Barranco» homenajearon a Susy Rizzo

16 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Primicia mundial: Hitachi Energy despliega su primer grupo electrógeno de hidrógeno en obra y ahorra 757.000 litros de diésel al año

3 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

«La vida después de la vida»: Oscar Urruchúa adelantó detalles de su tercer libro

21 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

El Hollín no pudo con Deportiva y se bajó de la punta

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

“Vaivenes de la ternura” Una invitación de la ESI en su nivel inicial

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Lo extrañamos: dos años sin «Gato» Peters

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.