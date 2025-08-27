Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

(ver orden del día) Con un orden del día de 21 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la segunda y última sesión ordinaria del mes de agosto. Entre lo más destacado, se tratará un Proyecto de Comunicación del Bloque LLA sobre informe varios puntos partidas medicamentos. En cuanto a los Proyectos de Resolución, el Bloque AJ solicitará el cerramiento zanjón zona Sala Atención Médica del Barrio 25 de Mayo. Por su parte, el Bloque TxLF presentará una modificación a la Ordenanza Creación Mesa de Salud Mental. También habrá tiempo para los homenajes ya que será reconocida la Escuela de Danzas «Bailando con el Alma», que dirige la Prof. Ileana Zacarías.

Sesion 28 de agosto (3)

About The Author