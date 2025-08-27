27 de agosto de 2025

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

(ver orden del día) Con un orden del día de 21 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la segunda y última sesión ordinaria del mes de agosto. Entre lo más destacado, se tratará un Proyecto de Comunicación del Bloque LLA sobre informe varios puntos partidas medicamentos. En cuanto a los Proyectos de Resolución, el Bloque AJ solicitará el cerramiento zanjón zona Sala Atención Médica del Barrio 25 de Mayo. Por su parte, el Bloque TxLF presentará una modificación a la Ordenanza Creación Mesa de Salud Mental. También habrá tiempo para los homenajes ya que será reconocida la Escuela de Danzas «Bailando con el Alma», que dirige la Prof. Ileana Zacarías.

