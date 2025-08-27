Sentido homenaje del Club de Leones a José Carlos «Cacho» Pedelaborde

(fotos gentileza Club de Leones) El pasado martes en la sede del Club de Leones de Las Flores (Pellegrini 766) se realizó un sentido homenaje al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del ex León José Carlos «Cacho» Pedelaborde. Con la presencia de familiares, amigos, vecinos e integrantes de la entidad leonística se recordó la figura de quien integró por durante 44 años la entidad. «En su honor y para tenerlo siempre presente entre nosotros hemos distinguido a la sala de reuniones de nuestra sede con su nombre. Como muchos saben, «Cacho» Pedelaborde fue una persona muy servicial desde nuestra institución hacia toda la comunidad», manifestó a la 91.5 Marcos Basoalto, presidente del Club de Leones Las Flores. «Cacho fue una persona súper positiva, muy activa y siempre buscando algo para crear y llevar adelante objetivos en beneficio de la sociedad», expresó luego.

