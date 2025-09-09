Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

(ver orden del día) Con un orden del día de 18 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la primera sesión ordinaria del mes de septiembre. Entre lo más destacado se leerán varios proyectos del Parlamento Estudiantil que pasarán a Comisión Plenaria. Por su parte, el Centro Cultural de Diseño «Mujeres Rurales» hará uso de la Banca Abierta para comentar la labor que viene llevando adelante. Por último se leerán varios despachos de Comisiones como por ejemplo un Proyecto de Decreto sobre becas estudiantes medicina y un Proyecto de Comunicación sobre recaudación Tasa Red Vial.

