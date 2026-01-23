23 de enero de 2026

Concejo Deliberante: por mayoría fue aprobada la licencia del intendente Gelené

5 horas atrás Fm Alpha
Se llevó a cabo en la tarde del jueves una nueva sesión extraordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. Como primer punto, se puso a consideración la licencia del Sr. Intendente Municipal, Ing. Alberto Gelené (se sumará al Ministerio de Infraestructura bonaerense), la cual fue aprobada por mayoría ya que la misma no fue acompañada por los bloques de la oposición (Bloque Adelante Las Flores y Bloque LLA ). La sesión continuó con el tratamiento de los puntos del orden del día referidos al Alumbrado Público, Alquileres Municipales y la creación del Programa Promover Emprendedores, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

