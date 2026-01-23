23 de enero de 2026

BM – viernes 23 de enero

2 minutos de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO CERTIFICÓ DOS PRODUCCIONES FLORENSES COMO AGROECOLÓGICAS Representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, a través del área de Agricultura Familiar, visitaron nuestra localidad para llevar adelante la certificación de dos producciones florenses como agroecológicas. Esta acción forma parte de las políticas impulsadas por el Programa Provincial de Promoción de la Agroecología, dependiente del Ministerio, cuyo objetivo es consolidar modelos productivos sustentables en todo el territorio bonaerense. La jornada contó con el acompañamiento del equipo de Desarrollo Agropecuario y el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, quienes participaron del recorrido y de las actividades desarrolladas junto al equipo técnico provincial y los productores locales. Durante el encuentro, técnicos del organismo recorrieron los establecimientos productivos, verificaron el cumplimiento de los criterios técnicos y socioambientales establecidos y acompañaron a los productores en el proceso de certificación, destacando su compromiso con prácticas productivas más sostenibles, saludables y respetuosas del ambiente. Dentro del Programa Provincial de Promoción de la Agroecología se desarrollan diversas líneas de acción, entre las que se destacan: El Registro de Productores/as Agroecológicos de la Provincia, destinado a quienes ya implementan prácticas agroecológicas en sus unidades productivas. La Base de Datos de Productores/as en transición hacia la agroecología, orientada a acompañar procesos de cambio productivo. La Red Provincial de Facilitadores/as en Agroecología, un espacio colaborativo integrado por técnicos, educadores, extensionistas, productores y otros actores, que promueve el intercambio de saberes, experiencias y prácticas agroecológicas en el territorio bonaerense. “El ingreso a estos registros y redes permite a los productores acceder no solo a la certificación, sino también a herramientas de acompañamiento técnico, instancias de formación, asistencia durante los procesos de transición productiva, el fortalecimiento de redes de comercialización y el acceso a líneas de crédito específicas del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) destinadas al fortalecimiento de las producciones agroecológicas”, explicaron desde el equipo del Ministerio. Desde el ámbito local se destacó la importancia de articular estas políticas públicas con la realidad productiva del distrito, ya que la agroecología representa una oportunidad para consolidar producciones sustentables, diversificar mercados y fortalecer la economía regional. Para más información sobre el programa, las personas interesadas pueden consultar el sitio web oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario, donde se detallan los requisitos de inscripción al Registro de Productores Agroecológicos y el ingreso a la Red Provincial de Facilitadores/as en Agroecología, o comunicarse al teléfono 2244-448030.

