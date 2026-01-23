23 de enero de 2026

Corte programado de Futurtel – Fibra Óptica Movistar

2 horas atrás Fm Alpha

Se informa a los asociados que Movistar (ex Telefónica) realizará un trabajo programado sobre su red de fibra óptica, el cual implicará una interrupción temporal de servicios.

Tipo de trabajo: Programado
Elemento afectado: Fibra óptica
Tarea a realizar: Intervención sobre traza óptica

📍 Zona afectada: San Miguel del Monte – Las Flores

Fecha y Hora: Sábado 24 de enero de 2026 de 00:30 a 05:30 hs
Duración estimada: 5 horas

🚫 Telefonía: el servicio de telefonía se verá interrumpido durante el período del trabajo.
Solo se podrán realizar llamadas entre telefonos 44xxxx. No sé recibirán llamadas de celulares ni fijos.

🌐 Internet: el tráfico de internet será derivado a otro proveedor, por lo que podría registrarse lentitud en el servicio durante los momentos de mayor demanda.

Se trata de una intervención ajena a la Cooperativa, necesaria para mejorar la calidad del servicio del proveedor.

Agradecemos la comprensión de los asociados ante las molestias que esta situación pudiera ocasionar.

