Hace instantes: Temblor en Córdoba a 100 kms de Cosquín

23 de enero de 2026

Temblor en Córdoba a 100 kms de Cosquín

Sismo. Temblor en Córdoba este viernes: dónde fue y qué intensidad tuvo

Ocurrió pasado el mediodía de este viernes. Qué dice el Inpres de manera oficial

Córdoba volvió a sacudirse, aunque de manera leve, por un temblor ocurrido este viernes, pasado el mediodía, en un sector del interior de la provincia.

De acuerdo con lo informado por el Inpres, el sismo se produjo a las 12.25, con una profundidad de 20 kilómetros y una intensidad de 2.6 en la escala de Richter.

El organismo informó que el punto exacto del movimiento fue 22 kilómetros de la ciudad de Río Tercero y 55 kilómetros de Alta Gracia.

Se sintió de manera leve en las ciudad de Río Tercero, Embalse, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano.

