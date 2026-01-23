23 de enero de 2026

Torneo Barrial Nocturno: The Football Fest y Viejo Skill juegan esta noche la final

4 minutos atrás Fm Alpha

Este viernes por la noche se disputará la gran final del exitoso torneo de fútbol reducido organizado por el club Juventud Unida. En primer lugar se jugará el partido por el tercer puesto entre Los Lunes y 4 Pases mientras que el encuentro decisivo será protagonizado por The Football Fest y Viejo Skill. Habrá servicio de cantina y parrilla como ya es costumbre en cada jornada que tuvo el éxito de todos los años.

