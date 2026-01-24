24 de enero de 2026

Chau a la garrafa pesada: llegan los envases de plástico a la Provincia de Buenos Aires

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

El histórico y pesado tubo metálico que millones de hogares bonaerenses utilizan para cocinar y calefaccionarse está a punto de jubilarse. En un movimiento que promete cambiar para siempre la logística del gas envasado en Argentina, YPF Gas inició en enero de 2026 una prueba piloto en la provincia de Buenos Aires y el AMBA para introducir garrafas de plástico o composite. Detrás de la palabra “plástico” se esconde tecnología de punta: no es el plástico tradicional de un envase descartable, sino un compuesto avanzado de fibra de vidrio y resinas de altísima resistencia. Este desarrollo apunta directamente a dos históricos dolores de cabeza de los usuarios: el peso desmedido a la hora de cambiar el envase y el miedo a las fugas o explosiones. La innovación no es solo estética. Si alguna vez te tocó arrastrar una garrafa de 10 kilos llena, sabés que el esfuerzo físico es importante. Los nuevos envases buscan solucionar esto y suman características de seguridad que la vieja chapa de acero no puede ofrecer.

Fuente: Infozona

