Concejo Deliberante: Rieles del Salado hizo uso de la banca abierta

Con la totalidad de los concejales presentes tuvo lugar en la tarde del miércoles una nueva sesión ordinaria del HCD local. Lo más destacado fue la presencia de integrantes de la Comisión «Rieles del Salado» quienes utilizaron la banca abierta para difundir sus actividades. «Nuestra función es principalmente la preservación, el cuidado y la vigilancia del ramal Altamirano-Las Flores poniendo en valor la traza que en este momento se encuentra concesionada a Ferrosur pero que está inactiva», explicó Alberto Capenti quien además narró las tareas que se vienen haciendo desde el 2019 en dicho ramal. El vecino, acompañado por Ricardo Varela, otro integrante de la Comisión, confirmó que se está trabajando en la creación de un vagón con capacidad para 25 o 30 personas con fines turísticos. En cuanto al resto del temario incluido en el orden del día se aprobó un despacho de la Comisión de Desarrollo Local para la creación del Instituto Mixto de Turismo. También se aprobó y pasó a Comisión de Labor Parlamentaria un proyecto de ordenanza del Bloque Adelante-Juntos sobre la imposición del nombre «Presidente Raúl Ricardo Alfonsín» al nuevo barrio ubicado sobre Avda. Vidal. También pasó a Comisión otro proyecto del Bloque Adelante-Juntos sobre delimitación espacio reservado y señalizado para personas con discapacidad para eventos culturales, artísticos, etc. «Este proyecto está pensado para que los vecinos con discapacidad puedan tener un lugar para disfrutar de algún espectáculo como así también tener un espacio importante cuando se realice un acto en particular. Tenemos que pensar en la accesibilidad dando mayores oportunidades», expresó la concejal Guillermina Gómez. Por último, entre los Proyectos de Comunicación se solicitó informe sobre compra y destino de materiales de construcción y motivos por los cuales no se inició la obra de la futura sede de Patrulla Rural.

