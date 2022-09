Concejo Deliberante: se aprobó por mayoría la suba de tasas

En el marco de la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales que tuvo lugar este jueves por la tarde en el salón «Dr. Oscar Alende», se aprobó por mayoría el Proyecto de Ordenanza sobre modificación Ordenanza Fiscal e Impositiva (Ord. 3359/2022) que propone un aumento del 20% en dos de las principales tasas que cobra el municipio -ABL y Red Vial- y la ampliación del Presupuesto Gastos y Recursos (Ord, 3358/2022). «Este es un aumento que tiene como objetivo principal compensar, tal cual se trató en la sesión pasada donde se trató el expediente, una ampliación del Presupuesto en 14 millones de pesos que irán destinados en su totalidad a recomponer parte de lo perdido por los trabajadores municipales en el salario real que ellos cobran producto, en mi opinión, de las erróneas políticas adoptadas por el gobierno nacional para combatir la inflación habiéndose aprobado un préstamo con el FMI que dijimos en su momento que iba a traer un incremento en la tasa de inflación», sostuvo el concejal Leonardo Municoy (Bloque Todos X Las Flores). Por su parte, el concejal Valentín Genusso (Bloque Adelante-Juntos), expresó que «nuestro bloque no acompaña el proyecto de la modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Entendemos el objetivo del aumento que es de recaudar 14 millones de pesos para dar un aumento salarial a los trabajadores municipales en octubre, algo que nos parece de suma importancia pero entendemos que este no es el camino, cayendo nuevamente sobre los contribuyentes en un momento de alta inflación y aumento sostenido en los servicios públicos que todos venimos sufriendo en lo que va del año».

José Garrido: «Es una situación muy difícil la que está pasando la sociedad. El vecino sostiene el 40% de la economía municipal. Personalmente creo que no es justo y la política debe de hacer un gesto. Hay maneras de poder economizar dentro del municipio como por ejemplo la planta política y la obra pública con fondos propios. Hay otras maneras de darle el aumento a los municipales sin tocar el bolsillo del vecino. Pese a que está decidido no quería irme sin decir lo que pienso. Habría que rever situaciones en el futuro para que la política dé un gesto a la sociedad como está haciendo Nación con los diferentes partidos de hacer un ajuste. A nivel local deberíamos hacer lo mismo. En los municipios con economías similares como Saladillo, Monte, Azul, no ha habido ni piensan tener aumentos en la mitad de un Presupuesto. Creo que sería bueno que en el futuro haya un gesto a la sociedad».

Damián Pellejero: «Se sabe que las tasas tienen una contraprestación, tienen un costo operativo y de esos somos conscientes como también del salario de los municipales que ha quedado bastante lejos. Fuera de esto no voy a acompañar las subas. Hoy consultaba a algunos integrantes de la Sociedad Rural y ellos tienen una excelente relación con el Ejecutivo local. Con el presupuesto aprobado a principios de año consensuaron el aumento de la tasa vial que es la mayor recaudación de recursos genuino. Hoy la Rural no sabe el motivo de esta suba. Como productor agropecuario me sorprende que de parte del Ejecutivo no se le haya comunicado al sector rural del aumento de la mayor tasa que es la que mayor recauda y la que siempre anduvo en una recaudación del 90%».

Dr. Roberto Migliavacca: «Creo que este no es el momento de una suba de tasas. Y manifesté un ejemplo: como esas tasas se pagan en seis cuotas y suponiendo que el valor de la cuota fuera de 100 pesos aplicándose en las cuotas 5 y 6 que corresponden a octubre y diciembre quien paga 100 pesos en esas cuotas va a pagar 120. Con la ordenanza anterior durante todo el año pagaría 600 pesos y con la modificación del 20% se va a pagar 640 pesos. Esos 40 pesos, en proporción a lo que se aporta todo el año representa solamente un 6,66%. En definitiva, para el bolsillo del contribuyente le sale un 20% más y esto llega en un momento donde va a tener otras situaciones de acuerdo a la política actual donde va a haber un aumento de tarifas. El municipio es solamente el 6,66% que lo puede obtener haciendo alguna modificación de partidas, algún ahorro o plan de austeridad que yo propuse dirigido a los funcionarios jerárquicos, a la cantidad de asesores y coordinadores que tiene el municipio que en otras épocas no existían».

