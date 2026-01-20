Concejo Deliberante: se reunió la Comisión Plenaria

Esta se llevó a cabo una nueva reunión de Comisión Plenaria en el Honorable Concejo Deliberante. El presidente del cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, convocó a los concejales de los distintos bloques con el objetivo de informar sobre el ingreso del pedido de licencia del Sr. Intendente Municipal. Posteriormente, la Comisión Plenaria continuó con el tratamiento y análisis de diversos proyectos presentados en la mesa de trabajo, los cuales serán abordados en la próxima Sesión Extraordinaria, convocada para el jueves 22 a las 19 horas.