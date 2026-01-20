20 de enero de 2026

Llegó un colosal barco con 7.000 autos chinos

4 minutos atrás Fm Alpha

Un imponente barco de BYD atracó este lunes en el puerto de Zárate. Fue la primera vez que se produce este hecho de manos de la automotriz, que ingresó al país unos 7.000 autos en su propia embarcación. La misma arribó con unidades que forman parte del cupo que no tiene arancel, es decir, son autos que no pagan el 35% extrazona, tal como determinó el gobierno para aquellos vehículos que tengan un precio FOB de 16.000 dólares. Por otro lado, se espera que, ese mismo día, la marca realice un importante anuncio a la prensa. Todo indica que podría ser un adelanto sobre la nueva camioneta Shark que se lanzará al mercado.

Fuente: IProfesional

