No cesa la labor de Bomberos Voluntarios: sofocaron un incendio en Cruz Marquéz y la Defensa


40 minutos atrás

(foto: Bomberos Voluntarios) Minutos después de la medianoche del lunes se convoca a la guardia por incendio de basura en la calle Cruz Márquez y La Defensa. En el lugar trabajó una dotación que logró controlar las llamas. Se ruega no arrojar, botellas ni residuos, no encender fuego en lugares no habilitados, no arrojar colillas de cigarrillos, no realizar quemas de ningún tipo y evitar chispas.

