Concejo Deliberante: todo listo para la asunción de los nuevos concejales. Fabián Blanstein no seguiría como presidente

Se siguen ultimando los detalles organizativos del Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades, que tendrá lugar este viernes 5 a las 20 horas en el Salón «Oscar Alende». Como dato saliente, el propio titular del HCD, Prof. Fabián Blanstein, manifestó este viernes en FM Alpha su intención de no continuar ejerciendo la presidencia. «Creo que hay un tiempo para todo y es necesario una oxigenación. No es falta de ganas sino que se necesita algo nuevo. Estoy convencido que no hay que enquistarse en una función y dar oportunidades a otros que puedan ocupar un lugar tan importante». En otro orden, Blanstein confirmó que «será el concejal de mayor edad de la lista ganadora quien presida la sesión hasta que se proceda a la elección de las nuevas autoridades». En este caso, el Prof. Fernando Muñiz (Todos por Las Flores) ocupará ese rol mientras que el concejal electo de menor edad, Román Caputo, también del oficialismo, estará en la Secretaría.