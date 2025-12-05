5 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: todo listo para la asunción de los nuevos concejales. Fabián Blanstein no seguiría como presidente

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha
Se siguen ultimando los detalles organizativos del Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades, que tendrá lugar este viernes 5 a las 20 horas en el Salón «Oscar Alende». Como dato saliente, el propio titular del HCD, Prof. Fabián Blanstein, manifestó este viernes en FM Alpha su intención de no continuar ejerciendo la presidencia. «Creo que hay un tiempo para todo y es necesario una oxigenación. No es falta de ganas sino que se necesita algo nuevo. Estoy convencido que no hay que enquistarse en una función y dar oportunidades a otros que puedan ocupar un lugar tan importante». En otro orden, Blanstein confirmó que «será el concejal de mayor edad de la lista ganadora quien presida la sesión hasta que se proceda a la elección de las nuevas autoridades». En este caso, el Prof. Fernando Muñiz (Todos por Las Flores) ocupará ese rol mientras que el concejal electo de menor edad, Román Caputo, también del oficialismo, estará en la Secretaría.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Sin atención en la Cooperativa Eléctrica el lunes 8

3 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – viernes 5 de diciembre

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Taller Más Arte cerrará el ciclo 2025 con una gran feria

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: todo listo para la asunción de los nuevos concejales. Fabián Blanstein no seguiría como presidente

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Sin atención en la Cooperativa Eléctrica el lunes 8

3 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – viernes 5 de diciembre

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Taller Más Arte cerrará el ciclo 2025 con una gran feria

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.