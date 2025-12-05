5 de diciembre de 2025

Fútbol de inferiores: se juegan este sábado las semifinales de ida del Torneo Clasura

1 hora atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugarán este sábado los encuentros correspondientes a las semifinales de ida del fútbol local en las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub- 17, Reserva y Fútbol Femenino en diferentes escenarios. Las revanchas se disputarán el próximo sábado. El lunes 8 (feriado nacional) se jugarán las semifinales de vuelta únicamente en categorías Sub-9 y Sub-11. Vale recordar que Primera División tendrá sus compromisos por las semis el próximo domingo.

